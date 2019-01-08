أردوغان: بولتون ارتكب خطأ فادحا بتصريحاته حول سوريا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد ارتكب خطأ فادحا بتصريحاته حول سوريا، مشيرا إلى انتهاء استعداد تركيا لعملية عسكرية في سوريا.

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وقال أردوغان: "لا يمكننا قبول تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في إسرائيل حول سوريا... بولتون ارتكب بتصريحاته الأخيرة خطأ فادحا"، بأن على أنقرة الموافقة على حماية حلفاء واشنطن الأكراد في سوريا، منتقدا الادعاءات باستهداف تركيا للأكراد واعتبرها "افتراء دنيئا".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده لا يمكن أن تتنازل في قضية وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

المطالبة بشرط جديد للانسحاب الأمريكي من سوريا مضيفا أن تركيا لا يمكن أن تتنازل في قضية وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وأضاف أردوغان أنه "على الرغم من وجود اتفاق واضح مع الرئيس دونالد ترامب فإن هناك عناصر أخرى في إدارته تتخذ مواقف مختلفة".

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده أنهت الاستعدادات الكاملة لشن عملة عسكرية في سوريا وستبدأها قريبا، موضحا أن العملية هي لحماية السكان ووحدة سوريا، "تركيا هي التي تحملت العبء الأكبر للأزمة الإنسانية الحاصلة في سوريا. وهي الدولة التي تكافح الإرهاب بشكل حقيقي ".

واعتبر أردوغان أن حزب العمال الكردستاني لا يمكن أن يكون ممثلا للأكراد، وأنه ووحدات حماية الشعب الكردية، وجهان لعملة واحدة.

واعتبر أردوغان أن محاربة قوات سوريا الديمقراطية لتنظيم "داعش" في سوريا ليست إلا "كذبة كبيرة".

المصدر: وكالات