بولتون: لا نريد أي عملية عسكرية تركية في سوريا إلا بعد التنسيق الكامل مع واشنطن

قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون إن واشنطن لا تريد أي عملية عسكرية تركية في سوريا إلا بعد التنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية.

وقال بولتون إن "الولايات المتحدة ستجعل انسحابها من سوريا مرهونا بتطمينات تركية بشأن سلامة الأكراد وإنها ترغب أيضا في إجراءات لحماية القوات الأمريكية أثناء الانسحاب".

وأضاف بولتون أن موقف الرئيس دونالد ترامب يتخلص في أنه لا يمكن لتركيا قتل الأكراد وأن الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يتم بدون اتفاق مع أنقرة لحمايتهم.

المصدر: وكالات