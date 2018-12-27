بالصور.. ولي العهد السعودي على قمة جبال اللوز

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع "تويتر" للتغريدات القصيرة، يوم الخميس، صورا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثناء قضائه إجازته السنوية.

واختار ولي عهد السعودية قضاء الإجازة في السعودية وتحديدا في جبال اللوز في منطقة تبوك.

ونشر موقع "هاشتاق السعودية" الموثق بالعلامة الزرقاء صورا للأمير محمد بن سلمان أثناء تواجده على قمة أحد جبال اللوز رفقة 3 أشخاص.

صور: سمو ولي العهد في جبال اللوز بتبوك أثناء قضائه إجازته السنوية. pic.twitter.com/5YQ7WkUPuH — هاشتاق السعودية (@HashKSA) December 27, 2018

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وأفاد موقع قناة "العربية" إنه وبعد الأوامر الملكية في السعودية لإعادة تشكيل مجلس الوزراء، انتشرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعي لعدد مع أعضاء المجلس بملابس رياضية في أعلى جبل اللوز في تبوك أثناء رحلة استكشافية جبلية في نيوم، يتوسطهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحسب القناة، يظهر في الصورة وزير التجارة ماجد القصبي، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ووزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر ورئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

جدير بالذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر صباح الخميس أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

المصدر: وكالات + تويتر