شاهد.. ماذا يخبئ الفلك لمحمد بن سلمان في 2019
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استضاف مراسل RT في لبنان عمر الصلح في برنامج "استوديو بيروت" عالم الفلك، سمير طنب، الذي تحدث عن تكهناته بشأن مستقبل السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان في العام القادم.
وقال الفلكي أمس الأربعاء إن عام 2019 سيشهد تغييرات كبيرة في الوجوه الحاكمة في المملكة قد تطال الملك سلمان وولي عهده وحكومته، كما ستظهر وجوه نسائية لأول مرة في مراكز السلطة.
توقعات عالم فلك بشأن السعودية وولي العهد محمد بن سلمان!— RT Arabic (@RTarabic) 26 décembre 2018
رابط الحلقة: https://t.co/wvDpZTfWt6pic.twitter.com/kK3HvLFZt5
المصدر: RT
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