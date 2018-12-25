السيسي يعزي الملك سلمان في الأمير طلال بن عبد العزيز

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عزى فيها بالأمير طلال بن عبد العزيز.

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والأمير طلال الراحل عن عمر ناهز الـ87 عاما، هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، ودخل الحياة السياسية وزيرا للمواصلات عام 1952، وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا.

المصدر: RT