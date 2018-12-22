وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

أعلن الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود شقيق الملياردير السعودي الوليد بن طلال، مساء السبت، وفاة والده الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وأعلن الأمير عبد العزيز بن طلال ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، فيما نعى عدد من الأمراء عبر حساباتهم الرسمية على "تويتر" الأمير الراحل.

وسجل "تويتر" خلال الليلة الماضية، وسما (هاشتاق) تضمّن دعوات للأمير الراحل بالشفاء بعد معاناته من المرض، قبل أن يُعلن اليوم عن وفاته.

انتقل الى رحمة الله الامير طلال بن عبدالعزيز غفر الله له واسكنه فسيح جناته اليوم السبت، وسيتقبل ابناءه العزاء "للرجال والنساء" بالفاخرية، ايام الاحد، الاثنين والثلاثاء من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء



رحمه الله واسكنه فسيح جناته

{انا لله وانا اليه راجعون}

٠١١٤٤٢٢١١١ للاستفسار — عبدالعزيز بن طلال (@AAzizTalal) 22 декабря 2018 г.

سيصلى عليه إن شاء الله، عصر غدٍ الأحد في جامع الامام تركي بن عبدالله بالرياض — عبدالعزيز بن طلال (@AAzizTalal) 22 декабря 2018 г.

​والأمير طلال (87 عاما) هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيرا للمواصلات عام 1952، وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا.

المصدر: تويتر