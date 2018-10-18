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سوريا.. افتتاح مركز لتسوية أوضاع القادمين عبر معبر "نصيب - جابر"

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سوريا.. افتتاح مركز لتسوية أوضاع القادمين عبر معبر
sana
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جرت اليوم تسوية أوضاع عدد من المواطنين السوريين المتخلفين عن خدمتي العلم أو الاحتياط، في مركز تم افتتاحه لهذه الغاية في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

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وقال رئيس مركز الهجرة والجوازات في المعبر العقيد مازن غندور في تصريح لـ "سانا"، إن كل مواطن سوري يرغب بالعودة إلى الوطن عن طريق معبر نصيب وفقد أوراقه الشخصية أو لا يحمل أي وثائق، يستطيع مراجعة السفارة السورية لدى الأردن، ليحصل على تذكرة مرور خاصة يدخل بموجبها إلى سوريا، ومن ثم يتم تحويله إلى الشؤون المدنية وفرع الهجرة، لتنظيم الضبوط اللازمة ليتم منحه لاحقا أوراقه الثبوتية.

وحول حركة المسافرين أشار غندور إلى أن المعبر يشهد حركة مرور لافتة، حيث بلغ عدد القادمين والمغادرين أمس 900 مسافر ومن المرجح أن يزداد العدد اليوم ليصل إلى ألف شخص.

وفتح الأردن وسوريا الاثنين الماضي، معبر "نصيب - جابر" الحدودي بين البلدين الذي يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين عمّان ودمشق وعبرهما إلى بلدان المنطقة.

المصدر: "سانا"

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