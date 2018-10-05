 
مباشر

الكويت تأسف على إساءة "مشينة" بحق لبنان وتحيل صاحبها للتحقيق!

أخبار العالم العربي

الكويت تأسف على إساءة
AFP
نائب وزير الخارجية خالد الجارالله
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvuh

أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله عن الأسف البالغ لما جاء في مقالة افتتاحية في صحيفة "السياسة" الكويتية "من إساءة مشينة للأشقاء في لبنان".

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن الجارالله أكد رفض بلاده القاطع لما ورد في افتتاحية لرئيس تحرير صحيفة السياسة من "إساءات مشينة للأشقاء في لبنان".

 وقال المسؤول الكويتي الرفيع ردا على سؤال بالخصوص إن "دولة الكويت تأسف أسفا بالغا لما ورد في المقال من إساءة مشينة للأشقاء في لبنان وتؤكد أن كل ما ورد في المقال إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه لا وجهة النظر الرسمية التي تحرص من خلالها دولة الكويت على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وعلى عدم الإساءة لها وأن يبقى فضاء تلك العلاقات نقيا صافيا بعيدا عن الشوائب".

وأفاد الجارالله بأن بلاده بادرت بإحالة صاحب المقالة المسيئة للبنان إلى التحقيق، وذلك "انطلاقا من رفضها القاطع لمثل هذه الإساءة للبنان الشقيق".

المصدر: الجريدة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الكوكايين يملأ مياه الصرف الصحي في 56 مدينة أوروبية!