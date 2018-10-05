الكويت تأسف على إساءة "مشينة" بحق لبنان وتحيل صاحبها للتحقيق!

أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله عن الأسف البالغ لما جاء في مقالة افتتاحية في صحيفة "السياسة" الكويتية "من إساءة مشينة للأشقاء في لبنان".

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن الجارالله أكد رفض بلاده القاطع لما ورد في افتتاحية لرئيس تحرير صحيفة السياسة من "إساءات مشينة للأشقاء في لبنان".

وقال المسؤول الكويتي الرفيع ردا على سؤال بالخصوص إن "دولة الكويت تأسف أسفا بالغا لما ورد في المقال من إساءة مشينة للأشقاء في لبنان وتؤكد أن كل ما ورد في المقال إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه لا وجهة النظر الرسمية التي تحرص من خلالها دولة الكويت على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وعلى عدم الإساءة لها وأن يبقى فضاء تلك العلاقات نقيا صافيا بعيدا عن الشوائب".

وأفاد الجارالله بأن بلاده بادرت بإحالة صاحب المقالة المسيئة للبنان إلى التحقيق، وذلك "انطلاقا من رفضها القاطع لمثل هذه الإساءة للبنان الشقيق".

المصدر: الجريدة