لقاء خاص مع وزير الخارجية العراقي

أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، عدم وجود أي تناقض في تعامل العراق مع دول العالم ، وأن بغداد لديها بوصلة معينة تسير عليها.

وقال الجعفري في مقابلة خاصة مع RT: "لدينا مصالحنا الوطنية، وهناك أيضا مصالح قطبية ثنائية مع هذه الدولة أو تلك.. قد تضيق أو تتسع، ولكن بالنتيجة نبرم مصالح معها من دون أن تتحول إلى علاقة محورية أو صراع الأقطاب.. التقينا مع دول لم تكن تربطنا بها أي مصالح، لكن الإرهاب شكل جرسا صعق العالم منذرا بولادة إرهابية عالمية واتخذ من العراق محطة له".

وأضاف: "ما يربطنا مع إيران جوار جغرافي واستحقاقات تاريخية واجتماعية ونحافظ على هذه العلاقات.. أما أمريكا فقد وقفت إلى جانبنا في مرحلة معينة، ونكن لها التقدير ونتعامل مع الأمة الأمريكية بمقدار ماهي ترعى مصالحنا ونرعى مصالحها ولا تتدخل في شؤوننا، كما نعاملها بالمثل.

عندما يكون هناك تقاطع بين دولتين لا نتحول كصدى لصوت هذه الدولة أو تلك ولا نصبح جزءا من إرادتها، ونعتقد أنه ليس من مصلحة إيران أو أمريكا أو حتى دول المنطقة أن يدخل العراق في هذا الصراع القطبي.. نبذل الجهود من أجل ترميم العلاقات لكي تدر بالمنفعة على دول المنطقة، وهذه هي سياستنا بالتعامل في تجنيب المنطقة الحروب والأزمات".

س – هل تلتزم بغداد بالعقوبات الأمريكية على إيران؟

الجعفري: "مسائل تصعيد الخطاب وتشديده سبق وأن حدثت بين أمريكا وكوريا الشمالية، والآن شهد منبر الأمم المتحدة مناوشات بين القطبين، وكأن العالم مقبل على حرب عالمية.

العراق يراعي حقائق الجغرافية مع دول الجوار، ويجنب نفسه التدخل في سيادتهم ولا يساهم في تهيئة أجواء من شأنها أن تجر المنطقة إلى الحروب.

نحن دولة دستورية ولدينا برلمان، والقرار حين يتخذ يمر بسلسلة من الحلقات، لكننا لا نساهم في الحصار لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.

العراق يمتلك تجربة مع الحصار في العقد الأخير من القرن العشرين بين الأعوام 1990 – 2003، وعانى الأمرين، فنحن ندرك ماذا يعني الحصار، فهو لا يضعف الحاكم وإنما يؤثر على الشعب وشرائحه، لذلك نحن ندرك كل هذه الأمور، غلا أن لدينا خطوطا حمراء، وعندما تتجاوز وتدخل إلى عمق الإنسان في أي دولة من الدول لا نقبل بذلك، فالإنسان والطفل هو هوية عالمية، ونحن مع الطفولة والشيخوخة في كال العالم، لذلك لا نقبل أن نمر بمعادلة تلحق الضرر بهؤلاء الناس".

س – هل من الممكن أن نشهد تقاربا أمريكيا إيرانيا في القريب العاجل، كما حصل مع كوريا الشمالية؟

الجعفري: "هذا الأمر وارد جدا.. لماذا يحصل بين أمريكا وكوريا الشمالية ولا يمكن أن يحصل بين أمريكا وإيران؟، ما كان من قطيعة وتباعد بين واشنطن وبيونغ يانغ أكبر منه ما بين واشنطن وطهران، فهم من أصل واحد وهو الجنس الآري.

ففي زمن الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما، جلسوا إلى طاولة الحوار، ووضعوا خلافاتهم جانبا ووجدوا حلا للمشاكل، فالعالم الآن متسلح بثقافة حل الأزمات.

الأزمة إذا اشتعلت في بلد فإنها لا تقف عند حدود ذلك البلد وحده، لذلك على كل دولة تتاجر بالأزمات أن تعي أنها ستقف أمام شعوب تلك المنطقة بالكامل".

يتبع..