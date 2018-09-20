الخارجية المصرية: القمة العربية الأوروبية لا تقتصر على موضوعات الهجرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن القمة العربية الأوروبية المزمع عقدها في مصر، ستتناول كافة أوجه التعاون ولن تقتصر على موضوعات الهجرة.

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وأفاد مراسلنا في مصر،اليوم الخميس، بأن أبو زيد أوضح أن انعقاد القمة المشتركة هو أمر مقرر سلفا، وفقا لقراري مجلس جامعة الدول العربية 147 و 148، وقرار القمة العربية 691، الصادر عن قمة البحر الميت بالأردن في مارس 2017.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن القمة المقترحة ستتناول كافة قضايا التعاون العربي الأوروبي، وليست قاصرة على موضوعات الهجرة، مثلما تردد.

وجاءت تصريحات وزارة الخارجية المصرية ردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين، حول ما تم تداوله من تصريحات على لسان المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، بشأن عقد قمة أوروبية عربية في مصر حول موضوعات الهجرة.

المصدر: RT