بالصور.. اعتقال شخصين يمارسان "السحر والشعوذة" في العراق

اعتقلت الشرطة العراقية اليوم الأربعاء، شخصين متهمين بممارسة السحر والشعوذة وسط مدينة الحلة، مشيرة إلى أن الاعتقال جاء بناء على شكوى من مواطنات في محافظة بابل.

وقال بيان للشرطة العراقية بهذا الشأن: "بناء على شكوى مواطنات من بابل بوجود شخص ينتحل صفة روحاني يقوم ‏بالنصب والاحتيال مقابل دفع مبالغ مالية".

وأضاف الشرطة العراقية في بيانها، أنه بعد إصدار أمر قضائي باعتقال المشعوذ شُكلت قوة مشتركة من الأمن الوطني والجريمة المنظمة، وبعد نصب كمين محكم تمكنت رجال الأمن من القبض عليه متلسبا بالجرم المشهود وهو يمارس النصب والاحتيال بطريقة السحر والشعوذة داخل منزله الواقع وسط مدينة الحلة.

وحرر على الفور بحق المتهم محظر ضبط أصول صودرت بموجبه الأدوات والمواد المستخدمة بالسحر، واقتيد بعد ذلك إلى مركز للاحتجاز الأمني للتحقيق معه.

وتشير التحقيقات الأولية، بحسب البيان، إلى أن المتهم يواجه تهما تتعلق بتورطه بتنفيذ نصب واحتيال عن طريق الشعوذة بهدف الحصول على المال.

وحول حادثة مشابهة في محافظة الأنبار، قال ضابط في شرطة الرمادي، إن "قوة من مركز شرطة الملعب في مدينة الرمادي، تمكنت من اعتقال أخطر ساحر في المنطقة"، مبينا أن "القوة الأمنية ضبطت بحوزته جميع الأدوات التي يستخدمها في أعماله".

وأضاف الضابط العراقي أن "الساحر اعترف بعد التحقيق معه، بأنه فرق بين العديد من المتزوجين خلال ممارسته الشعوذة ".

المصدر: "السومرية نيوز"