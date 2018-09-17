العبادي يدعو الحلبوسي لتسريع إنجاز القوانين ذات الأولوية

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إلى تسريع إنجاز القوانين ذات الأولوية التي تدعم التوجه نحو إعمار واستقرار وازدهار العراق.

ووفقا لبيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فقد أكد رئيس مجلس النواب "أهمية الحفاظ على المكاسب الوطنية التي تحققت للشعب العراقي ووحدته وحفظ سيادته وثروته الوطنية".

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وأشار الحلبوسي إلى حرص البرلمان العراقي على "تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش بين العراقيين والتعاون مع السلطة التنفيذية والعمل على إدامة علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها".

المصدر: RT