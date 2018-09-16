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العبادي يأمر بنشر حرس الحدود العراقي على طول الحدود مع تركيا

أخبار العالم العربي

العبادي يأمر بنشر حرس الحدود العراقي على طول الحدود مع تركيا
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عقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، صدر خلاله عدة قرارات منها نشر قوات حرس الحدود على طول الحدود الشمالية مع تركيا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المطروحة في جدول الأعمال وفي مقدمتها إدامة حالة الأمن والاستقرار وضبط الحدود العراقية وتوثيق الخروقات في الأجواء والأراضي، إلى جانب بحث تنظيم الواجبات والمهام الأساسية للشرطة الاتحادية وتسليحها بما يعزز دورها التكاملي مع قوات الجيش العراقي، كما بحث المجلس استقرار الأوضاع في محافظة البصرة وإجراءات حماية المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.

وصدر عن المجلس قرارات منها :

- تتولى وزارة الداخلية إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية .

- تتولى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة وإعادة عرضها على مجلس الأمن الوطني .

- انتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية لحماية الحدود ومنع أي خروقات ويتم توفير الإعداد والمستلزمات الكافية لذلك. 

المصدر: RT

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