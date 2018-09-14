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أول رجل دين سعودي يمتنع عن بث خطبة الجمعة عبر الإنترنت

أخبار العالم العربي

أول رجل دين سعودي يمتنع عن بث خطبة الجمعة عبر الإنترنت
twitter.com/abuabdelelah
الشيخ عادل الكلباني خلال افتتاح أول بطولة رسمية للعبة "البلوت" في السعودية (صورة أرشيفية)
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قالت صحيفة سبق السعودية إن الشيخ عادل الكلباني كان أول الممتنعين عن بث خطبة الجمعة عبر تطبيقات وبرامج الإنترنت، تجاوبا منه مع قرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية.

ووفقا للصحيفة، فقد أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، الأسبوع الماضي، عن منع بث الخطب عبر البرامج التي يعج بها الفضاء الإلكتروني، معللا ذلك بأنه "مخالف لتوجه الوزارة، كما أنه ليس من حق الخطيب بث أفكاره وآرائه للعالم".

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وقدم الكلباني اليوم الجمعة خطبته اليوم بعيدا عن شاشات الأجهزة الإلكترونية، غير متجاوز الجدران الأربعة ومكبرات الصوت بمسجد الشيخ عبدالمحسن المحيسن في حي إشبيليا في العاصمة السعودية الرياض.

وقد شرع الكلباني في بث خطب الجمعة منذ أكثر من ٣ سنوات عبر البرامج والتطبيقات.

المصدر: سبق

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