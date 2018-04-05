شاهد.. "البلوت" تضع داعية سعودي في موقف محرج!

أثار ظهور الداعية السعودي عادل الكلباني، خلال افتتاح أول بطولة رسمية للعبة "البلوت"، جدلا واسعا في المملكة العربية السعودية.

وشارك الكلباني، وهو إمام سابق للحرم المكي، أمس الأربعاء، في افتتاح تلك البطولة، حيث انتشرت صور له في صالة بمدينة الرياض، شهدت منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ونشر الكلباني صورة له فى حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وعلق عليها: "في زيارة لبطولة المملكة للبلوت".

في زيارة لبطولة المملكة للبلوت ! pic.twitter.com/pFxj7xfQla — عادل الكلباني (@abuabdelelah) 4 avril 2018

ولعبة البلوت هي إحدى فروع أوراق اللعب الشهيرة، وتنتشر في الخليج العربي بشكل كبير، وتقوم على أربعة لاعبين، ولها قوانينها الخاصة التي تميزها عن باقي فروع ألعاب الورق الأخرى التي تحتاج لأربعة لاعبين أيضًا.

وينقسم علماء الدين في السعودية بين من يرى في اللعبة نوعا من أنواع القمار المحرم، وبين من يرى أنها لعبة شعبية مباحة.

المصدر: وكالات

رُبى آغا