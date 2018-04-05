 
مباشر

شاهد.. "البلوت" تضع داعية سعودي في موقف محرج!

مجتمع

شاهد.. عادل الكلباني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k2lc

أثار ظهور الداعية السعودي عادل الكلباني، خلال افتتاح أول بطولة رسمية للعبة "البلوت"، جدلا واسعا في المملكة العربية السعودية.

وشارك الكلباني، وهو إمام سابق للحرم المكي، أمس الأربعاء، في افتتاح تلك البطولة، حيث انتشرت صور له في صالة بمدينة الرياض، شهدت منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ونشر الكلباني صورة له فى حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وعلق عليها: "في زيارة لبطولة المملكة للبلوت".

ولعبة البلوت هي إحدى فروع أوراق اللعب الشهيرة، وتنتشر في الخليج العربي بشكل كبير، وتقوم على أربعة لاعبين، ولها قوانينها الخاصة التي تميزها عن باقي فروع ألعاب الورق الأخرى التي تحتاج لأربعة لاعبين أيضًا.

وينقسم علماء الدين في السعودية بين من يرى في اللعبة نوعا من أنواع القمار المحرم، وبين من يرى أنها لعبة شعبية مباحة.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة