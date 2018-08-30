لأول مرة في تاريخ مصر.. تعيين سيدة مسيحية بمنصب محافظ

في سابقة فريدة من نوعها بالنسبة للحياة السياسية في مصر عين رئيسها، عبد الفتاح السيسي، ولأول مرة في تاريخ البلاد، سيدة مسيحية لمنصب محافظ.

وأكدت الرئاسة المصرية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن حركة المحافظين، التي شملت 27 محافظا أدوا اليمين الدستورية أمام السيسي في قصر الاتحادية، تضمنت تعيين القبطية منال عوض ميخائيل لتولي منصب محافظ دمياط شمال مصر.

وأوضح موقع "المصري اليوم" أن ميخائيل تخرجت من كلية العلوم البيطرية بجامعة بنها عام 1989، وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية عام 1999.

منال عوض ميخائيل.. أول سيدة مسيحية على مقعد المحافظ (سيرة ذاتية)https://t.co/dg2DvbHeJxpic.twitter.com/sZyBDP2vvN — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) 30 августа 2018 г.

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وتولت ميخائيل منصب نائب محافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في 2015، كما تولت ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، وتمكنت من الحصول على عدد كبير من المنح والتمويلات من المنظمات العالمية لتطوير المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة ، كما كان لها دور كبير في التواصل مع الجمعيات الأهلية التي ساهمت في عدة مشاريع بالمحافظة.

وكانت أيضا وكيلا لمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات بوزارة الزراعة، وتسلمت جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2017 ضمن 16 مدينة فائزة على مستوى العالم، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لمدن التعلم، الذي أقيم بمدينة كورك بإيرلندا.

وميخائيل هي ثاني سيدة تتولى إدارة المحافظة بعد نادية عبده، التي تم تعيينها عام 2017 محافظا للبحيرة، لكنها أقيلت من المنصب لاحقا.

المصدر: المصري اليوم + وكالات