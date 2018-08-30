 
مباشر

مفاجأة في حركة المحافظين الجدد في مصر والجنرالات يتصدرون القائمة

أخبار العالم العربي

مفاجأة في حركة المحافظين الجدد في مصر والجنرالات يتصدرون القائمة
AFP
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالزي العسكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kptx

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس أداء اليمين الدستورية للمحافظين الجدد، حيث تضمنت ضم 19 لواء و6 أساتذة جامعيين، ومستشارين اثنين.

وجاءت المفاجأة شمول الحركة محافظات القاهرة والجيزة ومطروح وبني سويف والإسماعيلية وأسوان والدقهلية والفيوم.

RT
حركة المحافظين في مصر

وأسفرت الحركة عن مفاجأة أخرى، هي تعيين اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في منصب محافظ المنوفية.

RT
حركة المحافظين في مصر

وسيشغل عباس المنصب الشاغر منذ 8 أشهر، بعد القبض على المحافظ السابق هشام عبد الباسط، لتورطه في جرائم فساد ورشوة.

RT
حركة المافظين الجديدة

ويعد اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس أحد قادة القوات المسلحة المصرية، وتنقل بين عدة مناصب قيادية خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قوات عسكرية جوية وبرية ضخمة بقيادة روسيا تنفذ "مهمة السلام - 2018"