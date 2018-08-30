مفاجأة في حركة المحافظين الجدد في مصر والجنرالات يتصدرون القائمة

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس أداء اليمين الدستورية للمحافظين الجدد، حيث تضمنت ضم 19 لواء و6 أساتذة جامعيين، ومستشارين اثنين.

وجاءت المفاجأة شمول الحركة محافظات القاهرة والجيزة ومطروح وبني سويف والإسماعيلية وأسوان والدقهلية والفيوم.

RT

وأسفرت الحركة عن مفاجأة أخرى، هي تعيين اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في منصب محافظ المنوفية.

RT

وسيشغل عباس المنصب الشاغر منذ 8 أشهر، بعد القبض على المحافظ السابق هشام عبد الباسط، لتورطه في جرائم فساد ورشوة.

RT

ويعد اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس أحد قادة القوات المسلحة المصرية، وتنقل بين عدة مناصب قيادية خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: RT