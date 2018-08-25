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مصر.. كشف دوافع قيام أب بقتل طفليه في الدقهلية

أخبار العالم العربي

مصر.. كشف دوافع قيام أب بقتل طفليه في الدقهلية
Reuters / Mohamed Abd El Ghany
محكمة مصرية
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يتواصل ظهور الأسرار المرتبطة بمقتل طفلي محافظة الدقهلية في مصر، حيث قام أب بقتل ابنيه "محمد وريان" وألقى بجثتيهما في المياه.

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وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي في مصر أن المتهم والد طفلي الدقهلية، بدأ يقرأ في الفترة الأخيرة كتبا لتحضير الجن تمهيدا للعمل بتجارة الآثار ويتمكن من تسخيره، كما كان يتعاطى الكثير من أنواع المخدرات التي أصابته بالهلوسة وفقد التحكم بأعصابه.

وقدمت مباحث الدقهلية يوم السبت للنيابة العامة عددا من أدلة اتهام والد الطفلين، والتي تؤكد كذب رواية المتهم وتؤكد صحة الاتهام الموجه له بقتلهما .

وقدم فريق البحث الجنائي فيديوهات توضح رصد خط سير والد الطفلين ليلة ارتكابه الجريمة منذ لحظة خروجه من منزله بصحبة ابنيه في أول أيام عيد الأضحى، والتي وثقت أن الأب لم يتوجه إلى الملاهي نهائيا، وأنما توجه بهما مباشرة إلى مدينة فارسكور بمحافظة دمياط.

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وقال فريق البحث إن المتهم توقف بالسيارة داخل إحدى محطات التزود بالوقود الموجودة بالقرب من مدينة فارسكور لتموين سيارته وبصحبته طفليه داخل السيارة، وهي الواقعة التى لم يشر إليها المتهم ولم تذكر نهائيا في البلاغ المقدم بمركز ميت سلسيل عقب الحادث.

كما كشفت المباحث من خلال تتبع الهاتف المحمول لوالدهما والمتهم بقتلهما، أنه قد صدر من هاتفه مكالمة لزوجته ليصرخ فيها قائلا إنه تم اختطاف ابنيه، وكشف التتبع الذي تم على خط المحمول الخاص بالمتهم أن المكالمة صادرة من مدينة فارسكور بمحافظة دمياط وليست من ملاهي ميت سلسيل كما أدعى في البلاغ.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اكتشاف جثتي الطفلين محمد وريان، ونعتذر عن عدم بث شريط الفيديو لما يتضمنه من مشاهد قاسية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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