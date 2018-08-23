جريمة بشعة تهز مصر ثالث أيام العيد

وقعت جريمة مأساوية في محافظة الدقهلية في مصر، أدت إلى غضب كبير في شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى نظرا لبشاعتها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أول أيام عيد الأضحى، صورة لطفلين يبحث عنهما الأهالي في المحافظة بعدما تم اختطافهما من والديهما، أثناء التجول في أحد الأماكن الترفيهية، حيث بدأت الواقعة باصطحابهما في نزهة وارتياد الملاهي بالمدينة، وقام أحد الأشخاص بصرف انتباه الوالد عن أطفاله مدعيا صداقته له، منذ أن كانوا تلاميذ بالمدرسة الابتدائية، وبعد انصراف الشخص عاد لطفليه فلم يجدهما على الأرجوحة.

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وأكد مصدر أمني على أنه تم العثور على الطفلين غارقين في المياه، حيث أكد والداهما في أقواله أمام النيابة العامة أنه ربما تم قتلهما بسبب خلافات مع عدد من الأشخاص لاشتراكه في تجارة غير مشروعة، ورجح الأب أن تكون هي السبب وراء قتل نجليه.

وأكد شهود عيان أنهم رأوا سيدة ومعها طفلان، استقلت مركبة "توك توك" وغادرت باتجاه قرية السرو، وكان والد الطفلين أعلن عن مكافأة مالية قدرها 60 ألف جنيه لمن يدلي بمعلومات تساعد في معرفة مكانهما.

وكشف تقرير الطب الشرعي المصري، إن سبب الوفاة هي الغرق، وأن الطفلين ألقيا داخل المياه وهما على قيد الحياة، ولا يوجد على جسديهما أي آثار لإصابات أخرى.

وشيع الآلاف من الأهالي وسط حالة من الحزن والغضب، فيما رفضت أسرة الطفلين أخذ عزائهما لحين ضبط الجناة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية