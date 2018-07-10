رواية الطب الشرعي المصري في مقتل الأطفال الثلاثة

أعلن التقرير المبدئي للطب الشرعي في مصر حول حادث العثور على 3 أطفال مقتولين في الجيزة، أن السبب ناتج عن حروق واختناق بدخان.

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وأشار الطب الشرعي في تقريره إلى أن وفاة الأطفال الثلاثة الذين عثرت الأجهزة الأمنية على جثثهم اليوم بجوار سور فيلا مهجورة بالمريوطية بالهرم، ناتج عن حروق واختناق ولا توجد أي جروح أو مظاهر لسرقة الأعضاء البشرية.

وأوضح التقرير أن الأطفال الثلاثة تبلغ أعمارهم عاما ونصف، وعامين، وخمسة ونصف العام على التوالي، مضيفا أنه جرى أخذ العينات اللازمة من الجثث لتحليلها.

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وأشار التقرير إلى أن فريق الأطباء الشرعيين انتهى من التشريح، وثبت وصول ألسنة اللهب إلى أجساد الأطفال الثلاثة واختناقهم، مشيرا إلى أن السيناريو المتوقع أن الأطفال كانوا محتجزين داخل مكان ونشب حريق، مما أدى إلى وفاتهم متأثرين بالنار والدخان.

وكان الشعب المصري قد استيقظ صباح اليوم، على جريمة بشعة قتل فيها 3 أطفال، عثر عليهم مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية في الهرم.

المصدر: اليوم السابع