الكلاب تكشف جريمة البشر في مصر..

تداولت وسائل الإعلام فيديو، للحظة العثور على جثث لأطفال الثلاثة المذبوحين قرب فيلا مهجورة في منطقة المريوطية بالطالبية في محافظة الجيزة المصرية.

وأمرت النيابة المصرية بتشريح الجثث، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وانتدبت رجال المعمل الجنائي لتحليل الأدلة في مكان العثور على الجثث.

وأوضحت جريدة "اليوم السابع" المصرية، نقلا عن شهود عيان أن رجال الإسعاف حينما كشفوا الغطاء عن الأطفال قبل رفعهم، شاهدوا وجود قطع في بطونهم، حيث رجح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تمت سرقة أعضاء الأطفال قبل ذبحهم.

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه ليست المرة الأولى في الجيزة التي يتم العثور فيها، على جثث تؤخذ منها أعضاؤها، وتعتبر وكرا لتجار الأعضاء.

من جانبه، كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن طريقة كشف الجثث بالصدفة، مؤكدا أن موظفة كانت متجهة إلى عملها، وخلال سيرها وجدت كلبا ينبش في أكياس سوداء، حتى ظهرت رأس رضيع.

وأضاف المصدر، أن السيدة الأربعينية لم تتحمل المشهد، وظلت تصرخ حتى تجمع أهالي المنطقة من حولها لاكتشاف الأمر، ومن ثم طلبوا رجال الشرطة لاكتشاف تفاصيل الواقعة.

وأشار المصدر إلى أن أعمار الأطفال لا تتعدى الـ5 سنوات، فيبلغ عمر الأول سنة، والثاني 3 سنوات، والثالث 5 سنوات، موضحًا أن جميعهم من أصحاب البشرة السمراء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية