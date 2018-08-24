مصر.. مفاجأة في جريمة قتل طفلين هزت الشارع المصري

كشفت التحقيقات في قضية مقتل طفلين، هزت الشارع المصري، مفاجأة كبرى، إذ اعترف والدهما، اليوم الجمعة، أمام فريق التحقيق بمديرية أمن الدقهلية بارتكاب الجريمة.

وأوضحت جريدة "الوطن" المصرية، نقلا عن مصادر أن والد الطفلين ألقاهما من أعلى كوبري (جسر) يبعد 30 دقيقة عن المنطقة التي يعيش فيها.

وأكد مصدر أمني القبض على والد الطفلين، فجر اليوم، وجرى استجوابه أوليا في مركز الشرطة، واعترف بارتكاب الجريمة، وسيجري استكمال التحقيقات معه لمعرفة الدوافع لارتكاب جريمته.

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وفي البداية قبل اعترافات الوالد بقتل أطفاله، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أول أيام عيد الأضحى، صورة لطفلين يبحث عنهما الأهالي في المحافظة بعدما تم اختطافهما من والديهما، حسب ادعائه في البداية، أثناء التجول في أحد الأماكن الترفيهية.

وحسب رواية الأب قبل اعترافه فإنه قام باصطحابهما في نزهة وارتياد الملاهي بالمدينة، وقام أحد الأشخاص بصرف انتباهه عن طفليه مدعيا صداقته له منذ أن كانا تلميذين بالمدرسة الابتدائية، وبعد انصراف الشخص عاد الوالد لطفليه فلم يجدهما على الأرجوحة.

المصدر: الوطن