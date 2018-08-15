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مقتل 22 تلميذا سودانيا وامرأة واحدة بانقلاب مركبهم

أخبار العالم العربي

مقتل 22 تلميذا سودانيا وامرأة واحدة بانقلاب مركبهم
AFP KHALED DESOUKI
مشهد الخرطوم
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لقي 22 تلميذا سودانيا وامرأة واحدة مصرعهم غرقا، بينهم 5 من أسرة واحدة، ونجا تسعة آخرون نتيجة انقلاب مركب نهري اليوم في بحيرة سد مروي بمنطقة البحيرة بولاية نهر النيل شمالي السودان.

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وأعلن معتمد محلية البحيرة بنهر النيل، عبد الرحمن محمد خير، غرق 23 شخصا، ونجاة 9 آخرين، ونقلت فضائية الشروق عن معتمد البحيرة بنهر النيل أن قاربا نهريا غرق بمحلية البيرة بعد اصطدامه بشجرة داخل النهر.

إلا أن عددا من سكان المنطقة أكدوا، أن غرق المركب كان بسبب تعطل محركه في عرض النهر، وسرعة الرياح التي أدت إلى انقلاب المركب غير المجهز بأية أدوات إنقاذ أو غطس.

وحصل الحادث المأساوي أثناء توجه الطلاب إلى مدارسهم صباح اليوم الأربعاء.

وبدأت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة عمليات بحث وتفتيش عن جثامين الغرقى، بمساعدة الأهالي.

المصدر: وكالات

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