شاهد.. انتشار هاشتاغ "الخرطوم تغرق" وسط تواصل هطول الأمطار الغزيرة

أفاد مراسل RT في السودان، بأن أمطارا غزيرة هطلت على العاصمة الخرطوم منذ الساعة 04:30 فجر اليوم الأربعاء، وسط تحذيرات من حدوث خسائر مادية.

ودشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاغ "الخرطوم تغرق"، ونشروا العديد من الصور التي توضح الوضع المزري الذي تعيشه المدينة.

وأعلنت السلطات السودانية تعليق الدراسة بمدارس الخرطوم حتى انتهاء عطلة العيد الذي يكون يوم الثلاثاء 21 أغسطس الجاري.

وتستمر الأمطار الموسمية في السودان عادة من يونيو إلى نوفمبر، وتتسبب أحيانا في فيضان مياه النيل وروافده.

وقتل خلال الشهر الجاري 23 شخصا على الأقل في السودان، من جراء فيضانات غزيرة اجتاحت أجزاء متفرقة من البلاد، وأدت إلى انهيار مبان وتشريد الآلاف، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

غرقنا من المطرة و عفشنا راح شربة موية، و اتمرمغنا بالطين، يا بلد ديونك كم؟، #السودان_يغرق ما #الخرطوم_تغرقpic.twitter.com/S85WLbDhav — AsmA (@islamabualgasim) 15 августа 2018 г.

المصدر: RT