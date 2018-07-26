السيسي يصدر قانون "معاملة" كبار القوات المسلحة المصرية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانونا جديدا يخص معاملة كبار قادة القوات المسلحة المصرية ويعطيهم امتيازات خاصة.

وينص القانون في مادته الأولى على أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور إنتهاء شغله لهذه المنصب أو تلك الوظيفة.

وتنص المادة الثانية من القانون على أن يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.

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فيما تخص المادة الثالثة برئيس الجمهورية تحديد المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر.

وتنص المادة الرابعة على أن يتم منح المشار إليهم من المادة الأولى بقوة هذا القانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وتحظر المادة الخامسة مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أيا من المخاطبين بأحكامه، عن أي فعل أرتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

أما المادة السادسة، فتنص على أن يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا طوال مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

ونصت المادة السابعة والأخيرة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اليوم الخميس.

المصدر: الشروق