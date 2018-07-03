مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة "سلطات خاصة"

وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن معاملة كبار قادة القوات المسلحة.

وينص مشروع القانون على استدعاء الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم. ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

ووفقا لمشروع القانون يعامل كبار قادة القوات المسلحة المعاملة المقررة للوزير، إذا شغل منصب الوزير أو منصبا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة، كما لا يجوز مباشرة إجراء أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحقهم، عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسبها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويتمتع المعنيون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذلك مدة استدعائهم.

المصدر: وكالات