طائرة أوكرانية تهبط اضطراريا شمال مصر

قال المتحدث العسكري المصري، تامر الرفاعي، إن طائرة مدنية أوكرانية من طراز "أنطونوف- 26" كانت متجهة من أوكرانيا إلى السودان، هبطت بشكل اضطراري في شمال مصر.

وذكر المتحدث، أن الطائرة اضطرت للهبوط على مسافة حوالى 48 ميلا من مطار العلمين المدني، على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، بسبب عطل فني في محركاتها.

#المتحدث_العسكرى : عطل فنى بمحركات طائرة مدنية أوكرانية الجنسية نتج عنه هبوط إضطرارى على مسافة حوالى 48 ميل من مطار العلمين المدنى ... pic.twitter.com/nfdvVvszW8 — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) 20 июля 2018 г.

وأضاف المتحدث، في تغريدة على تويتر، أن الجانب المصري، قدم المساعدة الطبية لركاب الطائرة وعددهم 6 أشخاص، وهم في حالة جيدة حاليا. وتقوم مجموعة فنية مدنية مصرية، بفحص الطائرة بعد الحادث، لتحديد أسباب العطل وإصلاحه.

المصدر: اليوم السابع