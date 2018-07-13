الصحة المصرية تعلن حصيلة انقلاب قطار المرازيق والتحقيق جار

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، أن العدد الإجمالي للمصابين بحادث القطار رقم 986 "القاهرة- قنا" في منطقة المرازيق بلغ 58 شخصا.

وجهت وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها للمصابين بمشافي الهرم والعجوزة، بتقديم كافة الخدمات الطبية للمتضررين والرعاية اللازمة لهم ولذويهم.

بدوره، أوضح مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، أحمد محي، أنه تم نقل 28 مصابا من موقع الحادث إلى مستشفى الهرم، 7 منهم يخرجون خلال الساعات القادمة، بينما تم نقل 7 مصابين إلى مستشفى البدرشين، خرج منهم 6 بحالة جيدة، وتبقى حالة واحدة تحت العلاج.

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وأضاف محي أنه تم نقل 23 مصابا إلى مستشفى الحوامدية، لافتا إلى تحويل 2 منهم إلى مستشفى معهد ناصر و21 حالة إلى مستشفى العجوزة، 3 منهم في العناية المركزة.

وأعلنت 3 جهات مصرية رسمية عن فتح تحقيقات في حادث انقلاب 4 عربات تابعة للقطار رقم 986 "القاهرة- قنا" بمركز البدرشين في محافظة الجيزة غربي العاصمة القاهرة، الذي وقع صباح اليوم الجمعة.

وقال النائب العام المصري، نبيل صادق، في بيان، إن النيابة العامة تجري تحقيقا في الحادث، وتتحفظ على "الصندوق الأسود" للقطار، لتحديد ملابسات الحادث والمسؤولية الجنائية.

وأضاف أن فريقا من أعضاء النيابة في الجيزة انتقل إلى مستشفى الهرم للاستماع إلى شهادة المصابين، لافتا إلى أنه يتم استدعاء المسؤولين بهيئة السكك الحديدية لاستجوابهم، وتشكيل لجنة من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعداد تقرير بشأن أسباب الحادث.

وفي غضون ذلك، أمرت رئيسة هيئة النيابة الإدارية، المستشارة أماني الرافعي، بفتح تحقيق عاجل في الحادث.

كما أصدر وزير النقل المصري، هشام عرفات، قرارًا بتشكل لجنة "فنية" من خبراء السكك الحديدية، للتحقيق في الحادث وتحديد أسبابه، وفق بيان لوزارة النقل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية