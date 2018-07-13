انقلاب قطار الصعيد في مصر.. والحماية المدنية تدفع بفرق الإنقاذ

انقلبت 4 عربات لأحد القطارات المكيفة بمنطقة المرازيق التابعة لمركز البدرشين محافظة الجيزة في مصر، اليوم الجمعة.

وأكد شهود عيان، أن الواقعة أسفرت عن إصابة عدد كبير من ركاب القطار.

ودفعت قوات الحماية المدنية بفرق الإنقاذ البري لموقع الحادث، وكشفت المعاينة الأولية للعميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، انقلاب قطار قادم من القاهرة باتجاه محافظات الصعيد، وذلك بمحطة المرازيق.

ولم يفصح مصدر أمني عن وجود وفيات، مشيرا إلى وجود حالات إصابة بين صفوف الركاب، يتم نقلهم بوسطة عربات الإسعاف.

المصدر: مصراوي