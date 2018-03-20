الصور الأولى لمحمد بن سلمان في واشنطن

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة واس السعودية أنه كان في استقبال بن سلمان فور وصوله للمطار سفير المملكة لدى واشنطن خالد بن سلمان على رأس وفد من السفارة السعودية، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأمريكية سين لاولير.

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لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العاصمة الأمريكية واشنطن.

.#ولي_العهد_في_أمريكا#CrownprinceinUSA

. pic.twitter.com/XDYwbhjLTX — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢٠ مارس، ٢٠١٨

هذا ورحب خالد بن سلمان شقيق ولي العهد في تغريدة نشرها على حسابة في موقع "تويتر" بزيارة أخيه لواشنطن.

باسمي واسم كافة منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن يسعدني الترحيب بسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة الأمريكية، متطلعاً الى ان تعزز زيارة سموه الشراكة الاستراتيجية والصداقة ما بين البلدين pic.twitter.com/6C35rNpq4v — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) ٢٠ مارس، ٢٠١٨

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وكان الديوان الملكي السعودي أعلن الاثنين أن ولي العهد يقوم بزيارة إلى واشنطن بناء على توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعددا من المسؤولين الأمريكيين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالات

أحمد باديان