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شقيق ولي العهد السعودي يدشن حسابا في "تويتر" تزامنا مع زيارة أخيه لواشنطن

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شقيق ولي العهد السعودي يدشن حسابا في
twitter.com/kbsalsaud
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أطلق الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية لدى واشنطن، مساء الاثنين حسابا رسميا له في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وجاء تدشين الأمير السعودي لصفحته على "تويتر" تزامنا مع زيارة يجريها شقيقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن.

وأكد الأمير خالد في أول تغريدة له أنه يتشرف بخدمة ولاة الأمر والوطن والعمل على استمرار الحوار البناء بين بلاده والولايات المتحدة، داعيا الله أن يكون عند حسن ظن القيادة السعودية.

كما وجه في تغريدة ثانية رسالة للجيش السعودي المرابط على "الحد الجنوبي".

وفي تغريدة ثالثة عبر عن فخره بالطلاب السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة.

وعن علاقة المملكة بالولايات المتحدة قال: "شراكة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بدأت منذ أكثر من ثمانية عقود وهي علاقة تاريخية ساهمت بشكل كبير في حفظ الأمن في المنطقة وفي العالم. نطمح لتقوية العلاقات في جميع القطاعات وأخذها إلى آفاق جديدة".

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن الاثنين أن ولي العهد يقوم بزيارة إلى واشنطن بناء على توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن ولي العهد السعودي سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعددا من المسؤولين الأمريكيين وسيبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

أحمد باديان

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