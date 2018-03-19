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محمد بن سلمان يغادر إلى واشنطن في زيارة رسمية

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان يغادر إلى واشنطن في زيارة رسمية
Reuters
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قال الديوان الملكي السعودي في بيان اليوم الاثنين، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود غادر البلاد متوجها إلى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة.

وذكر البيان أن ولي العهد يقوم بزيارته إلي واشنطن بناء على توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن ولي العهد السعودي سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعددا من المسؤولين الأمريكيين وسيبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "واس"

علي الخطايبة

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