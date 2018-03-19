محمد بن سلمان يغادر إلى واشنطن في زيارة رسمية
Reuters
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قال الديوان الملكي السعودي في بيان اليوم الاثنين، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود غادر البلاد متوجها إلى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة.
وذكر البيان أن ولي العهد يقوم بزيارته إلي واشنطن بناء على توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
عاجل | الديوان الملكي: بتوجيه من #خادم_الحرمين#ولي_العهد يغادر إلى #أمريكا في زيارة رسمية. #الإخباريةpic.twitter.com/Oa3ZnWPAAY— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 19, 2018
وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن ولي العهد السعودي سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعددا من المسؤولين الأمريكيين وسيبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: "واس"
علي الخطايبة
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