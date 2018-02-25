فيديو.. السيسي يوجه انذارا شديدا للجماعات المسلحة في سيناء

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انذارا شديد اللهجة للجماعات المسلحة في سيناء.

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جاء تهديد السيسي الذي ظهر بالزي العسكري، خلال كلمته افتتاح مركز قوات "شرق القناة" لمكافحة الإرهاب.

وأصدر السيسي توجيهات إلى الفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، قائلا: "يتشالوا من فوق وش الأرض بكل قوة وعنف يا محمد، واللي يسلم نفسه يتحاكم طبقٌا للقانون، ولكن اللي يرفع السلاح لا".

من جهة اخرى، قال النائب في البرلمان المصري اللواء حمدي بخيت إن ارتداء السيسي زيا عسكريا خلال افتتاح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب يهدف إلى رفع الروح المعنوية للجنود.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، الأحد، عن بخيت قوله إن وجود الرئيس السيسي بالزي العسكري باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وسط قادة الجيش المصري "له دلالة عظيمة بأنه يقاتل معهم في ميدان المعركة".

وأضاف أن متابعة الرئيس المصري للمجهودات التي تقوم بها القوات المسلحة، ترفع من الروح المعنوية للجنود، وتقوي عزيمتهم في الحرب على الإرهاب وتطهير مصر من العناصر الإرهابية.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن افتتاح السيسي لمقر قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب، له دلالة أخرى ورسالة أخرى للخارج، أن الجيش المصري لديه إرادة حقيقية في القضاء على الإرهاب.

المصدر: "اليوم السابع" + قناة "المحور" المصرية

ياسين بوتيتي