السيسي يرتدي الزي العسكري لأول مرة منذ توليه الرئاسة

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، الأحد، مقطع فيديو لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المنشآت بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.

واستعرض الفيديو شرحا تفصيليا من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد، تضمن عرضا لنتائج العملية العسكرية على مدار 15 يوما الماضية، وما حققته من إنجازات لتطهير سيناء من المسلحين، وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على شبه جزيرة سيناء، تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

جدير بالذكر أن السيسي زار مقر القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة لمتابعة العملية الشاملة "سيناء 2018"، في ظهور لافت بسبب ارتدائه زيا عسكريا.

المصدر: الدفاع المصرية

ياسين بوتيتي