السيسي يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان سيلفا كير(صور)

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، رسالة هامة من رئيس جنوب السودان سلفا كير نقلها إليه ماييك دنغ وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان والمبعوث الشخصي للرئيس.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن دنغ نقل للرئيس السيسي تحيات رئيس جنوب السودان سلفا كير، كما سلّمه رسالة منه تضمنت التأكيد على تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص جنوب السودان على تطويرها ودفعها للأمام على كافة الأصعدة.

كما استعرض الوزير ماييك دغج تطور الأوضاع السياسية في بلاده وجهود إعادة الأمن والاستقرار إليها، مشيدا بدور مصر وحرصها على تعزيز الاستقرار في جنوب السودان، في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته لسلفا كير، مؤكدا متانة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص مصر على إرساء دعائم السلام في جنوب السودان، معربا عن استعداد مصر لمواصلة بذل كافة الجهود للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

وأشار السيسي إلى أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق، ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.

المصدر: الصفحة الرسمية للرئيس المصري