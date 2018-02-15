إسرائيل تحكم بـ4 مؤبدات على منفذ عملية حلميش

حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بـ4 مؤبدات على عمر العبد (19 عاما) ومنع إطلاق سراحه في أي صفقة تبادل، وذلك بتهمة قتل 3 مستوطنين وإصابة رابع في عملية طعن نفذها في 21 يوليو 2017.

وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة على العبد عن كل قتل لثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، وكذلك مؤبد واحد بذريعة اعتزامه قتل توفا سالومون، أم الأسرة، وبتغريمه بمليون و800 ألف شيكل، وطالب القضاة بعدم الإفراج عن العبد في أي صفقة تبادل مستقبلية.

وهدمت الجرافات الإسرائيلية الطابق الثاني من منزل عائلة العبد الكائن في إحدى قرى رام الله في الضفة الغربية، وخربت الطابق الأول منه جزئيا في أغسطس الماضي، بعد انتهاء المهلة التي منحتها السلطات لعائلة العبد لإخلاء منزلها.

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وكان عمر قد تسلل إلى مستوطنة حلميش وطعن 3 مستوطنين وأصاب رابعا، حتى أصيب برصاص الأمن الإسرائيلي قبل اعتقاله ونقله إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتاح تكفا.

وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي على الحكم الصادر بحق العبد في تغريدة دوّن فيها: "كل الأحكام لا تكفي لمعاقبة هذا "الخسيس البشري" الذي ما انفك يبتسم حتى خلال محاكمته على قتله عائلة بأكملها".

المصدر: معا + RT

متري سعيد