لودريان في العراق لبحث إعادة الإعمار

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى بغداد للتباحث مع المسؤولين العراقيين حول إعادة إعمار البلد وضمان استقراره بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم "داعش".

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وصرح لودريان، اليوم الاثنين، لدى وصوله إلى المطار قائلا: "لقد أتيت لأعبر عن دعم فرنسا ومرافقتكم في مسيرة إعادة الإعمار، سنكون دائما إلى جانبكم كما فعلنا لدى مشاركتنا في التحالف الدولي، وسنكون كذلك خلال مرحلة إعادة الإعمار".

ورد نظيره العراقي إبراهيم الجعفري: "نأمل أن نستفيد من الخبرة الفرنسية في إعادة الإعمار"، في الوقت الذي يُفتتح فيه الاثنين مؤتمر في الكويت حول إعادة إعمار العراق.

ومن المقرر أن يلتقي لودريان، الذي زار العراق في أغسطس/آب الماضي، رئيس الوزراء حيدر العبادي، والرئيس فؤاد معصوم، ورئيس البرلمان سليم الجبوري.

وتشكل إعادة إعمار العراق ثاني منتج للنفط في منظمة أوبك مشروعا ضخما تُقدر كلفته بمئة مليار دولار، بحسب ما أعلن العبادي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا