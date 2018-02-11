برلين تعتزم التوسط بين أربيل وبغداد ودعمهما "بالتساوي"

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين أن الولاية الجديدة لبعثة بلادها العسكرية في العراق تتضمن تقديم الدعم المتساوي إلى أربيل وبغداد في إطار جهود محاربة الإرهاب.

وجاء هذا التصريح لفون دير لاين في مؤتمر صحفي أجرته أثناء زيارتها للقاعدة العسكرية الألمانية بالقرب من عاصمة كردستان العراق، مدينة أربيل، اليوم الأحد.

وقالت وزيرة الدفاع الألماية إن الولاية الجديدة ستختلف عن تلك السابقة إذ تتضمن "التوازن المتساوي للدعم المقدم إلى كل من بغداد وأربيل"، معربة عن نية برلين التوسط بين بغداد وأربيل، حيث تأزمت العلاقات بينهما بعد أن أجرى الإقليم استفتاء الاستقلال عن العراق في الـ 25 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت فون دير لاين إلى أن كلا الطرفين يعلقان آمالا كبيرة على البعثة الألمانية في العراق.

ووصلت فون دير لاين إلى أربيل اليوم قادمة من العاصمة بغداد، وزارت إحدى مراكز تدريب قوات البيشمركة التي يتواجد فيها مستشارون عسكريون ألمان، وفق "السومرية نيوز".

وشاركت الوزيرة الألمانية في تدشين مستشفى خاص بمعالجة عناصر البيشمركة أقيم بدعم من الحكومة الألمانية.

يشار إلى أن القوات الألمانية تتمركز في شمال العراق منذ عام 2014 ويبلغ عدد العسكريين المشاركين في البعثة 120 شخصا.

ومع انحصار "داعش" في العراق يستعر الجدل في ألمانيا حول جدوى تمديد ولاية القوات المسلحة الألمانية الموجودة في هذا البلد.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا