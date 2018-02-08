باحث مصري يرد على تصريحات تركيا حول اتفاق مصر وقبرص

اشتعلت التصريحات بين مصر وتركيا، عقب إعلان وزير خارجية تركيا "مولود جاويش أوغلو" الاثنين، عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين

وكان الاتفاق قد أبرم وقتها للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما في شرق البحر المتوسط.

مصر ردت على هذه التصريحات بأنه يمكن لأحد أن ينازع في قانونية الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص.

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وأكد الباحث المصري في العلاقات الدولية والقانون الدولي محمد حامد، لـRT أن تصريحات وزير الخارجية التركي عبثية لا تمت للواقع بصلة، حيث كانت اتفاقية الترسيم بين مصر وقبرص في عام 2013 أي قبل 5 سنوات من الآن، فأين كانت تركيا من هذا التوقيع ؟.

وأشار الباحث المصري إلى أن رد مصر صارم وقوي، بالإضافة إلى أن ترسيم الحدود موجود بالفعل في الأمم المتحدة، حيث أن ترسيم الحدود البحرية هو حق سيادي بين الدولتين فقط (مصر وقبرص) وليس من حق أي دولة أن تتدخل في هذا الموضوع.

ونوه حامد بأن تركيا تتحدث عن الجزء الخاص بقبرص التركية وليس قبرص اليونانية، مشيرا إلى أن الأخيرة دولة ذات سيادة ومستقلة.

المصدر: RT