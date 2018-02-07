مصر تحذر من المساس بسيادتها

حذرت القاهرة من محاولة المساس بالسيادة المصرية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط، مؤكدة أن ذلك محاولة "مرفوضة وسيتم التصدي لها".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على الصفحة الرسمية للخارجية في موقع "فيسبوك" الأربعاء، إن هذه التحذيرات تأتي "تعقيبا على تصريحات أدلى بها وزير خارجية تركيا "مولود جاويش أوغلو" يوم الاثنين الموافق 5 فبراير/شباط الجاري بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبلدين في شرق البحر المتوسط".

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وشدد أبو زيد على أن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "محاولة المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها".

المصدر: الخارجية المصرية "فيسبوك"

أحمد باديان