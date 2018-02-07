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السعودية غير منزعجة من زيارة الحريري إلى تركيا

أخبار العالم العربي

السعودية غير منزعجة من زيارة الحريري إلى تركيا
Faisal Nasser
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نفت الخارجية السعودية الأربعاء، الأنباء حول انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري إلى تركيا.

وكتبت الخارجية في موقعها على "تويتر": "لم يصدر عن أي مصدر سعودي أي تصريحات بشأن زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى تركيا".

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رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، ورئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري (31 يناير/كانون الثاني) يلدريم يعد الحريري بدعم الجيش اللبناني

وأضافت الخارجية في تغريدة أخرى: "لا صحة للأخبار التي تتحدث عن انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى تركيا جملة وتفصيلا".

ونشرت بعض المواقع الإلكترونية في وقت سابق تصريح نسبته لمصدر سعودي حول انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى أنقرة.

المصدر: موقع الخارجية السعودية "تويتر"

أحمد باديان

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