السعودية غير منزعجة من زيارة الحريري إلى تركيا

نفت الخارجية السعودية الأربعاء، الأنباء حول انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري إلى تركيا.

وكتبت الخارجية في موقعها على "تويتر": "لم يصدر عن أي مصدر سعودي أي تصريحات بشأن زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى تركيا".

#تصريح | لم يصدر عن أي مصدر سعودي أي تصريحات بشأن زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى تركيا — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٧ فبراير، ٢٠١٨

#تصريح | لا صحة للأخبار التي تتحدث عن انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى تركيا جملة وتفصيلاً — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٧ فبراير، ٢٠١٨

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وأضافت الخارجية في تغريدة أخرى: "لا صحة للأخبار التي تتحدث عن انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى تركيا جملة وتفصيلا".

ونشرت بعض المواقع الإلكترونية في وقت سابق تصريح نسبته لمصدر سعودي حول انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى أنقرة.

المصدر: موقع الخارجية السعودية "تويتر"

أحمد باديان