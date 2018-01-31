يلدريم يعد الحريري بدعم الجيش اللبناني

ذكر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أنه طلب من تركيا الإسهام في تقوية الجيش اللبناني، فيما تعهد نظيره التركي، بن علي يلدريم، خلال لقاء بينهما في أنقرة، بدعم بلاده لهذا المشروع.

وقال الحريري، في مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات، اليوم الأربعاء، حسب ما نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية: "كان اللقاء مناسبة لعرض خطة الحكومة اللبنانية لتعزيز الجيش والقوى الأمنية التي ستطرح قريبا في مؤتمر روما، بالإضافة إلى خطة الاستثمار في البنية التحتية التي ستعرض قريبا أيضا في مؤتمر باريس".

وأضاف الحريري: "طلبت دعم الحكومة التركية لهذين المشروعين الحيويين، وتشجيعها للقطاع الخاص التركي للمشاركة في خطة الاستثمار التي نتوقع أن يشارك القطاع الخاص بنسبة الثلث تقريبا في تمويلها".

من جانبه، أشار يلدريم، وفقا للوكالة الوطنية، إلى أن "تطبيق لبنان لسياسة الحيادية بالوحدة والتعاضد وبمفهوم وطني هو أمر مهم للغاية"، مضيفا: "نحن في تركيا، ومن أجل سلامة لبنان دوما، خصوصا في مجال الأمن والمواضيع الأخرى، فإننا سنزيد تعاوننا مع لبنان باطراد".. "في ما يتعلق بتعزيز البنية التحتية اللبنانية والمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع، قررنا المشاركة الفاعلة بهذا الصدد في مؤتمري روما وباريس، حيث ستعقد اجتماعات هناك ستشارك فيها تركيا بشكل فاعل. إننا نهدف من خلال ذلك إلى تطوير البنى التحتية اللبنانية ومشاركة شركات المقاولات والمؤسسات التركية، وبالتالي الإسهام في الاستقرار في البلاد".

وختم يلدريم كلمته في المؤتمر بالقول إنه أكد للحريري "أن أمن ووحدة أراضي لبنان والوحدة السياسية فيه وحماية سيادته هي أمور مهمة للغاية بالنسبة لتركيا بأهمية استقرارها وأمنها".. "سنواصل تقديم الدعم بشكل أكبر بكثير اعتبارا من الآن، من أجل استقرار لبنان وتنميته وأمنه في الأيام المقبلة لتطوير العلاقات الثنائية".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

رفعت سليمان