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الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بحجة محاولته طعن مستوطن

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بحجة محاولته طعن مستوطن
Reuters Goran Tomasevic
عناصر من الجيش الإسرائيلي - أرشيف
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أفادت مراسلتنا في فلسطين اليوم الأربعاء، بمقتل شاب فلسطيني بنار الجيش الإسرائيلي بحجة محاولته طعن مستوطن إسرائيلي بالقرب من حلحول في الخليل.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشاب الفلسطيني طعن حارس أمن إسرائيلي في محيط مستوطنة كرمي تسور شمالي الخليل، أثناء دورية للجيش في محيط المستوطنة المقامة على أراضي بلدتي حلحول وبيت أمر وأصابه بجروح طفيفة، قبل أن يطلق حارس آخر النار على المهاجم ويقتله.

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وأشارت المصادر إلى أن المستوطن نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى المكان لتمشيط المنطقة.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه تبين من الفحص الأولي لموقع الحادث، "أن الفلسطيني وصل بسيارته إلى مدخل المستوطنة وطعن حارس الأمن قبل أن تتم تصفيته".

المصدر: وكالات

أحمد باديان

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