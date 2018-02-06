مواجهات بين سكان الجبل الشمالي بنابلس والجنود الإسرائيليين

أظهر شريط فيديو نشرته "شبكة قدس الإخبارية" لحظة المواجهات التي اندلعت بين سكان منطقة الجبل الشمالي وقوات إسرائيلية اقتحمت المنطقة.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت المنطقة وحاصرت منزلين فيها بحثا عن منفذ عملية إريئيل.

وتحدثت الأخبار عن سقوط قتيل وجرحى في صفوف المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والغاز الذي أطلقه الجنود لتفريق المواطنين.

6 إصابات في مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال بمدينة #نابلس قبل قليل. pic.twitter.com/pz5RCV5JQm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) ٦ فبراير، ٢٠١٨

مكان المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في شارع بيكر بمدينة #نابلس. pic.twitter.com/8tnjpgnoux — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) ٦ فبراير، ٢٠١٨

المصدر: شبكة قدس الإخبارية