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مواجهات بين سكان الجبل الشمالي بنابلس والجنود الإسرائيليين

فيديوهات

مواجهات بين سكان الجبل الشمالي بنابلس والجنود الإسرائيليين
AFP JAAFAR ASHTIYEH
الأمن الإسرائيلي - أرشيف
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أظهر شريط فيديو نشرته "شبكة قدس الإخبارية" لحظة المواجهات التي اندلعت بين سكان منطقة الجبل الشمالي وقوات إسرائيلية اقتحمت المنطقة.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت المنطقة وحاصرت منزلين فيها بحثا عن منفذ عملية إريئيل.

وتحدثت الأخبار عن سقوط قتيل وجرحى في صفوف المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والغاز الذي أطلقه الجنود لتفريق المواطنين.

المصدر: شبكة قدس الإخبارية

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