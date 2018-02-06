اتفاقية حكومية حول منطقة صناعية روسية في مصر

أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، أنه تم التوافق على مشروع اتفاقية حكومية روسية – مصرية مشتركة حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر.

وقال مصدر في الوزارة ، إنه من المقرر توقيع الوثيقة في مارس المقبل بموسكو.

وأشار المصدر إلى أن المنطقة الصناعية الروسية المذكورة ستقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر وحدد الجانبان شروط عملها.

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المصدر: "سبوتنيك"

إدوارد سافين