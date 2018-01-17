مهاب مميش: الموانئ المصرية ستكون أحدث من دبي وسنغافورة

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، إن كل الإمكانيات متوفرة في المنطقة الاقتصادية.

وتابع: "حريصون على مراعاة كل المسائل المتعلقة بالبنية التحتية، ونعمل ليل نهار للتغلب على أي مشكلات قد يواجهها المستثمرون".

وأضاف مميش، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الذي انعقد برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بشأن الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن بعض الموانئ المصرية تهالكت في الفترات الماضية، لكن تم تجديدها مؤخرا، متابعا: "لم نعتمد في عمليات تبريد المعدات في تلك الموانئ على مياه الشرب، بسبب مشكلات المياه التي يعرفها الجميع في مصر".

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في كلمته أمام اللجنة، أن الهيئة نفذت مشروعات للمياه المحلاة، لتكون بديلا عن مياه الشرب، مضيفا: "نعالج التربة أيضا، والمنتج سيكون عالميا، وموانئ مصر ستكون على أعلى مستوى وأحدث من دبي وسنغافورة"، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنظيم رحلات لطلاب الجامعات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الجهود المبذولة فيها والمشروعات الجاري تنفيذها.

المصدر: "اليوم السابع"