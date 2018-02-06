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السيسي يصل أبوظبي قادما من سلطنة عمان

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السيسي يصل أبوظبي قادما من سلطنة عمان
twitter.com/MohamedBinZayed
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وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، إلى العاصمة الإماراتية، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع ولي عهد إمارة أبو ظبي، محمد بن زايد، عددا من المسائل الثنائية والإقليمية.

وحل السيسي في أبوظبي قادما من سلطنة عمان بعد زيارة رسمية استمرت 3 أيام، أجرى خلالها مباحثات مع سلطان عمان قابوس بن سعيد، بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قال في وقت سابق، إن السيسي سيتوجه إلى الإمارات، بعد سلطنة عمان، موضحا أن "زيارة الإمارات تأتي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وللتشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا في منطقة الخليج والشرق الأوسط".

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المصدر: وكالات

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