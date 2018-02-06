السيسي يصل أبوظبي قادما من سلطنة عمان

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، إلى العاصمة الإماراتية، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع ولي عهد إمارة أبو ظبي، محمد بن زايد، عددا من المسائل الثنائية والإقليمية.

وحل السيسي في أبوظبي قادما من سلطنة عمان بعد زيارة رسمية استمرت 3 أيام، أجرى خلالها مباحثات مع سلطان عمان قابوس بن سعيد، بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان مع الرئيس المصري تعزيز العلاقات الأخوية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية pic.twitter.com/TX0kdG3Out — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 6 февраля 2018 г.

Mohammed bin Rashid and Mohamed bin Zayed receive Egyptian President upon his arrival at Presidential Flight, Abu Dhabi, on a working visit to the UAE pic.twitter.com/DWDudCA5J9 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 6 февраля 2018 г.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان الرئيس المصري لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي في زيارة عمل للدولة pic.twitter.com/KzmnZLqG8o — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 6 февраля 2018 г.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قال في وقت سابق، إن السيسي سيتوجه إلى الإمارات، بعد سلطنة عمان، موضحا أن "زيارة الإمارات تأتي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وللتشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا في منطقة الخليج والشرق الأوسط".

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المصدر: وكالات