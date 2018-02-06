هدية عمان للسيسي

أهدى سلطان عمان قابوس بن سعيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيفا عمانيا، تقديرا له على دوره وجهوده في تطوير العلاقات بين القاهرة ومسقط.

وجاء تكريم السيسي خلال حفل عشاء أقامه السلطان قابوس على شرفه مساء الأحد في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها لعمان.

السيف الهدية، يحمل قيمة تاريخية متجذّرة، ويعد من أروع السيوف الإسلامية على الإطلاق، فقبضته من العاج ومكسو بالزخارف والنقوش المحفورة والكتابات.

يصنع السيف العماني من الصلب، ويزين بزخارف جميلة وكتابات عربية، ويرصع بالذهب والأحجار الكريمة، ويعد معلما من معالم التراث العربي القديم.

المصدر: فيتو + وكالات