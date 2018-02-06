نجل سامي عنان يكشف عن راتبه الحقيقي في الأكاديمية البحرية بالدولار

نفى سمير سامي عنان نجل الفريق سامي عنان ما تردد عن كون راتبه في الأكاديمية البحرية العربية يصل إلى 50 ألف دولار شهريا.

وقال في حديث متلفز، إنه يتقاضى شهريا 8 آلاف جنيه مصري بالإضافة إلى 890 دولارا، مضيفا أنه "دخل الأكاديمية بتعيين عادي جدا".

وكان إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، قد وجه بالتحقيق مع سمير سامي عنان الموظف في الشئون العربية لدى الأكاديمية فيما هو منسوب إليه من بعض التعليقات على "تويتر"، مشيرا إلى أنه تم التحقيق مع سمير عنان في 4 فبراير ‏‏2018.

وأكد إسماعيل كذلك، أنه تم وقف عنان الابن عن عمله في الأكاديمية وإحالته إلى لجنة المساءلة، وهي أعلى ‏سلطة جزائية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

المصدر: "صحف مصرية"