إيقاف نجل عنان عن العمل وإحالته للتحقيق

تناقلت وسائل إعلام مصرية نبأ يفيد بأن سمير عنان نجل رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة الأسبق سامي عنان، قد أوقف عن العمل وأحيل إلى التحقيق بقرار من المؤسسة التي يعمل فيها.

وأفاد معتز خميس مدير إدارة الإعلام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية – إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية، التي يعمل فيها سمير عنان، وفقا لمصادر إعلام محلية، بأن رئيس الأكاديمية إسماعيل عبد الغفار، أصدر قرارا يقضي بإيقاف عنان، الموظف في قسم الشؤون العربية بالأكاديمية عن العمل للتحقيق معه.

وأضاف خميس، أن السبب في إيقاف نجل عنان وإحالته إلى لجنة المساءلة في الأكاديمية هو نشره بعض الآراء والتعليقات الشخصية على "تويتر".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

علي الخطايبة